David Goffin knokt zich voorbij Italiaanse thuisspeler naar tweede ronde tegen Zverev: "Doet deugd"

David Goffin versloeg in de eerste ronde de nummer 151 van de wereld. Luca Nardi kreeg een wildcard in Rome, wat hem vertrouwen gaf aan de start.

De eerste set ging dan ook naar de thuisspeler. David Goffin gaf zich niet zomaar gewonnen en knokte zich terug in de wedstrijd. De partij duurde 2 uur en 24 minuten.

Uiteindelijk trok de Belg het tweede duel tegen de 19-jarige Nardi naar zich toe. Eindstand 1-2, na 6-4 en 6-2.

"Deze overwinning doet deugd", verklaarde Goffin. "Fysiek voel ik me oké en dan volgt het goede tennis vanzelf."

Na nederlagen in Monte-Carlo en Madrid was het voor Goffin de eerste zege van het seizoen in een Masters 1.000-toernooi.

Om zijn plaats bij de top honderd snel weer in te nemen, heeft hij dringend resultaten nodig. In de tweede ronde treft Goffin de (voormalige) topspeler Alexander Zverev, de winnaar in Rome van 2017.

"Aan mijn ranking denk ik nu niet. Het belangrijkste is dat ik na die knieproblemen weer in orde ben."