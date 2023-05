Welke weerslag heeft dreigende degradatie op de Belgen bij Leicester? "Grootste reputatieschade voor Tielemans"

Met nog 3 speeldagen op het programma staat Leicester op twee na laatste in de Premier League. Degradatie uit de hoogste Engelse klasse wenkt. Maandag werd de ploeg, met 4 Belgen in de basis, door de eigen aanhang uitgejouwd na een zoveelste blamage. Hoe is het zover kunnen komen? En hoe moet het verder met The Foxes? Leicester-volger Jordan Blackwell analyseert.

"You're not fit to wear the shirt! You're not fit to wear the shirt!" De gezangen van de eigen supporters zijn snoeihard voor de spelers van Leicester City. Het staat 3-0 aan de rust op het veld van Fulham. De match zal uiteindelijk op 5-3 eindigen. Voor Leicester-volger Jordan Blackwell een symbolische wedstrijd. "Het is een song die wel vaker vaak gezongen wordt in Engeland, maar het

is de eerste keer dat ik hem hoorde van de Leicester-fans. De woede en het ongenoegen tegen de vorige manager, Brendan Rodgers en het bestuur dat hem maar niet wilde ontslaan, is nu overgeslagen op het team."

"Tegen een tegenstander uit de middenmoot, die niets meer te winnen of te verliezen heeft, moet je in deze situaties gewoon winnen." Blackwell denkt denk dat deze wedstrijd een doorslaggevend moment zal blijken in de degradatiestrijd. "Als je na de interlandbreak in maart keek naar het programma van Leicester, dan zag het er op papier veel gemakkelijker uit dan dat van de andere staartploegen." "Ze hebben er niet van geprofiteerd en nu is het net andersom. Nu volgen met Liverpool en Newcastle twee ploegen die nog meedoen voor Champions league-tickets. Die moeten ook winnen." "Ik denk dat ze meer kans hebben om te zakken, dan om erin te blijven, tenzij er een mirakel gebeurt."

Tielemans de zondebok

De vier Belgen bij Leicester stonden maandag in de basis tegen Fulham, maar vooral aanvoerder Youri Tielemans is volgens Jordan Blackwell kop van jut. "Zijn reputatie kreunt het zwaarst onder deze degradatiestrijd. Iedereen verwacht dat iemand met zijn kwaliteiten samen met James Madison het team op sleeptouw neemt. Maar dat gebeurt niet." Maar er zijn nog twee dingen die de Leicester-watcher opgevallen zijn. "Hij is te snel teruggekomen uit blessure en is nooit op niveau geraakt. Ook de manier waarop Leicester nu speelt ligt hem niet. Hij is te traag en bij balverlies, tegen een ploeg die op de tegenaanval speelt, wordt het middenveld overspeeld." Tielemans, die einde contract is bij Leicester, zoekt volgend seizoen wellicht andere oorden op en dat is ook een doorn in het oog van de fans. "Ze denken dat Tielemans niet hard genoeg zijn best doet omdat het hem eigenlijk niet meer boeit. Maar als aanvoerder verwachten ze juist veel meer van hem op dit moment." "Het was wel typerend dat hij ook als enige, na de match, de supporters niet ging groeten en stilletjes verdween in de catacomben van het stadion."

Onzekere toekomst

Maar wat dan met de drie andere Belgen die nog onder contract staan? "Ik ben er zeker van dat ook Timothy Castagne en Dennis Praet vertrekken", zegt Blackwell. "Castagne is een Belgische international en zal wel onderdak vinden bij een andere ploeg die op het hoogste niveau speelt. Atletico heeft zich trouwens al gemeld." "Ook Praet, die al uitgeleend werd, gaf eerder in het seizoen al aan dat hij meer wou spelen. Dus die vertrekt ook." En dan is er nog Wout Faes, volgens de Leicester-volger een een apart geval." Faes is hier nog maar net, maar toch is hij de enige speler waarvan de fans het jammer zouden vinden dat hij vertrekt." Na een moeilijke beginperiode groeide Faes uit tot een vaste waarde. Zeker na de interlandbreak, waarin hij veel vertrouwen tankte dankzij speelminuten bij de Rode Duivels.

"Het wordt moeilijk om hem te houden, zeker omdat ook hij nu een international

is en zal willen spelen op het hoogste niveau."

Dennis Praet en Wout Faes.

Klap voor de stad

Het is voor The Foxes een heel steile val, na de successen van de vorige jaren. Na de titel in 2016 speelden ze nog mee in de bovenste helft van de Premier League en vorig jaar haalden ze nog de halve finale van de Conference League. Daarom is er ook zoveel boosheid in de stad volgens Jordan Blackwell. "Niemand begrijpt hoe dit kan. De salarissen van de spelers zijn bij de hoogste in de Premier League." En als je heel de kern van Leicester op papier bekijkt, met naast de Belgische internationals nog James Maddison, Harvey Barnes en Iheanacho, dan is het ongelooflijk dat ze moeten vechten tegen de degradatie.

Al die weelde nu, wordt een probleem als Leicester degradeert. "Er zijn wel 15 spelers die op het hoogste niveau kunnen spelen. Als die allemaal vertrekken wordt het bouwen aan een compleet nieuw team." "Het lijkt alsof al het goede werk van de afgelopen 10 jaar voor niks geweest is. Alle kleinere clubs wilden na onze titel zijn zoals Leicester. Maar nu zijn we het voorbeeld van hoe het eigenlijk niet moet." "Het zal een zware klap zijn voor de stad als we zakken. "

Speelt Youri Tielemans zijn laatste dagen voor Leicester?