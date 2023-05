Lawrence Naesen houdt gebroken ribben over aan aanrijding met ploegwagen: "Rijbewijs bij cornflakes gekregen"

Lawrence Naesen moest zondag tijdens de Tro Bro Léon opgeven nadat hij was aangereden door een teamauto van FDJ.



"Een eerste keer voor alles", reageerde hij die avond. "Langs achteren neergehaald door een ploegwagen van FDJ in de Tro Bro Léon. Bedankt en gefeliciteerd met het rijbewijs dat je bij de cornflakes, hebt gekregen, Frédéric Guesdon", voegde hij eraan toe.

Twee dagen later tweette Naesen de korte boodschap "gebroken ribben" in een update. Het is afwachten hoelang de jongere broer van ex-Belgisch kampioen Oliver Naesen buiten strijd is.