Genks protest werkt "contraproductief": "Spelers laten zich gek maken"

In de Champions' Play-offs wordt de spanning met de minuut groter. Antwerp is na de 2-1-zege tegen Racing Genk de nieuwe leider en bij de bezoekers was de ergernis groot na de turbulente slotfase op de Bosuil. In de dug-out ging onder meer coach Wouter Vrancken stevig tekeer. Extra Time keek en stelde vast: "Ook een trainer moet de reflex hebben om zich niet te laten doen."