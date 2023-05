RWDM-eigenaar John Textor volgt na 36 jaar legendarische Lyon-voorzitter Jean-Michel Aulas op

De 74-jarige Aulas was sinds 1987 voorzitter van Olympique Lyon en schreef er een succesverhaal. Twee jaar na zijn overname dwong de club de promotie naar de Ligue 1 af en aan het begin van deze eeuw volgde er een periode van hoogconjunctuur.



Tussen 2002 en 2008 werd Olympique Lyon liefst 7 keer op een rij Frans landskampioen en was het een vaste klant in de Champions League. In 2001 werd de Coupe de la Ligue gewonnen, in 2008 en 2012 de Coupe de France. Die laatste was meteen ook de voorlopig laatste prijs op de erelijst.



Het zwaartepunt van het Franse voetbal verschoof toen naar Parijs, waar een Qatarees investeringsfonds PSG had overgenomen.



Textor is eigenaar van meerdere voetbalclubs wereldwijd, zoals ook nog het Braziliaanse Botafogo en het Engelse Crystal Palace, waar hij mede-eigenaar is.



Met RWDM staat hij op een zucht van de promotie naar de Belgische hoogste afdeling.