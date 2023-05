Messi wint tweede keer Laureus Award als beste sportman ter wereld

Messi haalde het voor zijn PSG-ploegmaat Kylian Mbappé, tennisser Rafael Nadal, F1-rijder Max Verstappen (de winnaar van vorig jaar), polsstokspringer Armand Duplantis en basketballer Stephen Curry.

De Argentijn werd bekroond voor zijn wereldtitel met Argentinië op het WK in Qatar in 2022. Hij veroverde ook de Franse landstitel met PSG.

Voor Messi was het de tweede keer dat hij de Laureus Award in ontvangst mocht nemen. Sinds 2010 werd hij zes keer genomineerd, maar alleen in 2020 won hij. Toen moest hij de prijs zelfs delen met de Britse F1-rijder Lewis Hamilton, die zijn zesde wereldtitel had veroverd.

De zevenvoudige Gouden Bal mocht nog een tweede keer het podium op, want Argentinië werd verkozen tot Team van het Jaar.

Bij de vrouwen ging de Laureus Award naar de Jamaicaanse spurtbom Shelly-Ann Fraser-Pryce, die zich in augustus voor de vijfde keer tot wereldkampioen kroonde op de 100 meter. Ze volgt op de erelijst haar landgenote Elaine Thompson op.

De Comeback van het Jaar ging naar de Deense international Christian Eriksen, die bij Manchester United zijn professionele carrière hervatte na een hartstilstand op het EK 2021.

De Laureus Awards worden sinds 2000 jaarlijks uitgereikt door de Laureus Academy, een jury bestaande uit 71 van de grootste sportlegendes. Onder meer Lindsey Vonn (skiën), Carles Puyol (voetballen), Fabian Cancellara (wielrennen), Tony Hawk (skaten) en Boris Becker (tennis) hebben een stem.