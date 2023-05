Herboren Marianne Vos breidt haar voorsprong uit in de Vuelta Femenina met nieuwe ritzege

Als er iets is wat we tot nu toe uit deze Vuelta Femenina mogen concluderen: schrijf Marianne Vos nooit af. De 35-jarige Nederlandse kon geen stempel drukken op het voorjaar, maar in Spanje leeft ze weer helemaal op.



Met Charlotte Kool, de winnares van de 2e rit (de enige die Vos niet won), hoefde ze al geen rekening meer te houden, want de Nederlandse stapte tijdens de geaccidenteerde rit naar Guadalajara af.



Movistar deed er in dienst van Annemiek van Vleuten en Liane Lippert alles aan om de koers zo hard mogelijk te maken. Van Vleuten kon zelfs even wegrijden, samen met Demi Vollering en Mavi Garcia.



Maar vanuit de achtergrond kwamen toch weer rensters aansluiten, zodat we met een 30-tal de nerveuze finale aansneden. Hierin werd slag om slinger gedemarreerd. Vos gokte erop dat alles toch weer zou samenkomen en die gok pakte goed uit. De sprint was een koud kunstje.