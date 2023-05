Antwerp annuleert bekerhuldiging op stadhuis: "Willen focus leggen op het sportieve"

"De huldiging voor onze bekerwinst op het stadhuis volgende week donderdag gaat niet door", zo laat Antwerp weten. "RAFC wil de focus op het sportieve (het vervolg van de Champions' play-offs) leggen en tegelijk rekening houden met de feedback van onze fans die het een lastig tijdstip vinden om tijdig op de Grote Markt te geraken."

Antwerp veroverde zondag de Beker van België. In de finale in het Koning Boudewijnstadion versloeg het team van Mark van Bommel KV Mechelen met 2-0.

De oudste club van het land is ook nog volop in de running voor de dubbel. Antwerp begon woensdag met een 0-2-zege tegen Union aan de Champions' play-offs. Het sprong zo met 39 punten over Union naar de 2e plaats, op 2 punten van Racing Genk. Zondag ontvangt Antwerp de leider.