Kim Mestdagh verovert haar 2e Italiaanse landstitel op rij met Schio

De finale tussen Schio en Bologna was een heruitgave van de titelfinale van vorig jaar, al werd er toen nog gespeeld naar een best-of-5. Dit jaar kozen ze in Italië voor een best-of-3 en Schio had slechts 2 wedstrijden nodig om de klus te klaren.

Afgelopen weekend had Schio al het zwaarste werk verricht, door met 84-86 te gaan winnen op het veld van de rivaal. Vandaag mochten Kim Mestdagh en co het voor eigen volk afmaken: 84-79. Voor de club uit het noorden van Italië is het de 12e landstitel.

Mestdagh kon in ruim 12 minuten niet scoren, maar plukte wel 3 rebounds. De absolute uitblinkster in de beslissende match was Marina Mabrey. De Amerikaanse maakte liefst 37 punten, waarvan 8 op 11 driepunters.

De hoogvorm van Mabrey, ook al bepalend in de EuroLeague, klinkt ongetwijfeld als muziek in de oren van Ann Wauters. Mabrey is namelijk een van de nieuwe aanwinsten van WNBA-team Chicago Sky, waar Wauters assistent is.

Mabrey mag nu als kersvers Italiaanse kampioene de oversteek maken naar haar vaderland voor het WNBA-seizoen, dat op 19 mei van start gaat.