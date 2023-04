Schio zonder Kim Mestdagh verslaat Venetië van Antonia Delaere in Italiaanse bekerfinale

Het duel tussen Schio en Venetië was er eentje tussen de nummer 2 en de nummer 3 van de reguliere competitie. Het Venetië van Antonia Delaere had gisteren in de halve finales afgerekend met Bologna, dat als nummer 1 aan de play-offs begint.

In de finale moest Kim Mestdagh toekijken vanaf de zijlijn. In Italië mogen er maar 4 buitenlanders op het wedstrijdblad staan, waardoor onze landgenote zaterdagavond uit de boot viel. In de halve finale tegen Sassari had Mestdagh een dag eerder nog 10 punten gemaakt.

Tegen Venetië eiste Rhyne Howard, vorig jaar nog Rookie of the Year in de WNBA, de hoofdrol op. De Amerikaanse maakte al haar 20 punten in de 1e helft, waarin ze onder meer 5 driepunters op rij binnen knalde.

Bij de rust had Schio al een ruime voorsprong (47-28). In de 2e helft knabbelde Venetië nog wat aan de kloof, maar een heuse remonte zat er niet meer in. Schio won uiteindelijk met 73-62 en mag voor de 14e keer de Coppa Italia in zijn prijzenkast zetten.

Antonia Delaere was bij Venetië goed voor 9 punten in 26 minuten. De forward van de Belgian Cats plukte ook 3 rebounds en deelde 5 assists uit.