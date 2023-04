Delaere bijt weer in het zand in Belgisch onderonsje, Mestdagh naar Italiaanse titelfinale

Schio en Venezia stonden begin deze maand nog tegenover elkaar in de Italiaanse bekerfinale, die gewonnen werd door Schio. Het team van Kim Mestdagh kreeg bovendien 1,5 week geleden nog een flinke mentale boost, na het veroveren van de bronzen medaille in de EuroLeague.



Maar in de halve finales van de Italiaanse play-offs had Schio het wel bijzonder lastig met Venetie, dat kon rekenen op een sterke Antonia Delaere. Die had zich nog geblesseerd in de 1e wedstrijd, waarin Venetië in Schio lang uitzicht had op de winst. Zonder Delaere liet Venetië de belangrijke uitzege nog glippen.



Delaere werd opgelapt voor het 2e duel en dwong afgelopen weekend samen met haar ploegmakkers en voor eigen publiek een beslissende 3e wedstrijd af.



Die mocht Schio dinsdagavond voor eigen publiek afwerken en met de steun van de eigen supporters maakte de nummer 3 van de EuroLeague het af na een spannend slot, waarin de Amerikaanse Marina Mabrey na 2 Venetiaanse driepunters koelbloedig bleef vanaf de vrijworplijn: 62-57.

Bij de thuisploeg was Mestdagh in ruim 14 minuten goed voor 4 punten, 2 rebounds en 2 assists. Delaere speelde bijna 26 minuten en tekende voor 6 punten, 2 assists en 1 rebound.

In de finale neemt titelverdediger Schio, dat jaagt op zijn 12e landstitel, het op tegen Virtus Bologna. Het is een logische finale, want het zijn de nummers 1 en 2 van het reguliere seizoen. Beide clubs hadden in de competitie slechts 2 verloren. Bologna heeft het thuisvoordeel in de titelfinale, die naar een best-of-3 gespeeld wordt.