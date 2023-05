Gezien in La Course: Lotte Kopecky vervangt zelf haar band

La Course

De strijd om het klassement gaat verder. En wordt dag na dag interessanter en spannender. De rensters en hun entourage raken vermoeid, ploegen krijgen af te rekenen met pech, de factor stress slaat toe. We duiken de Champagnestreek in en de eerste hellingen duiken op. Het klassement wordt in een eerste plooi gelegd. De ploeg bespreekt tactische plannen die onderweg al dan niet perfect tot uitvoer kunnen gebracht worden. Demi Vollering moet in deze overgangsritten aan de bak om de klassementsambities te vrijwaren en Lotte Kopecky sprokkelt zoveel mogelijk punten nu het nog kan om de eerste groene trui te winnen.