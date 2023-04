Van "sensationeel" tot "biertjes van Hendry": internationale pers lyrisch over comeback van Luca Brecel

In de bakermat van het snooker, het Verenigd Koninkrijk, werd de prestatie van Luca Brecel gretig opgepikt. Kwaliteitskrant The Guardian heeft het over "de grootste comeback ooit in de geschiedenis van het WK".

De krant leefde ook mee met Si, die na een goede start helemaal instortte. "Het was moeilijk om geen sympathie te voelen voor Si, die met zijn 20 jaar de jongste Crucible-finalist in de geschiedenis leek te worden. Hij keek alsmaar meer bedrukt toe in zijn stoel, terwijl Brecel frame na frame bleef winnen."

Het populaire The Sun kopte met "Bel of the balls" en schuwde de grote woorden niet. "Het is de meest opmerkelijke ommekeer in de 47-jarige geschiedenis van dit theater."



"Niemand, zelfs geen talent als Ronnie O'Sullivan of Stephen Hendry, heeft zich ooit zo teruggevochten na een achterstand van 9 frames in een wedstrijd."

"Ongelooflijk als je bedenkt dat Brecel zegt dat hij zich verveelt als hij lange partijen speelt en soms zijn concentratie kan verliezen. Zevenvoudig wereldkampioen Hendry zal Brecel zeker een van die sterke Belgische biertjes schuldig zijn als dank."