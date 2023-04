Snooker voor beginners: wat is een safety en hoe zit het met die gekleurde ballen?

Als je aan de beurt bent, is het de bedoeling om met de witte bal een andere bal in de pocket te spelen, oftewel potten. Een speler moet altijd eerst de rode ballen spelen, tenzij die van tafel zijn.

Het doel bij snooker is simpel: scoor meer punten dan je tegenstander. De regels zijn dat helaas een pak minder. Maar geen zorgen, we beginnen bij de basis.

Een spelletje snooker kan opgedeeld worden in 2 grote fases. In het begin liggen alle rode ballen nog op tafel. Telkens een rode bal wordt gepot, moet de speler afwisselend een bal met een andere kleur en een rode bal spelen.



Dat lijkt voor leken al een hele uitdaging, maar voor Luca Brecel en co is dat een koud kunstje. In de beginfase is het daarom de kunst om het pak rode ballen op een slimme manier uit elkaar te spelen. Want liggen die te ver uit elkaar, dan wordt dat op dit niveau genadeloos afgestraft.



Wanneer alle rode ballen van tafel zijn, begint een tweede fase van het spel. Dan moeten alle kleuren op volgorde van laag naar hoog (zie hieronder) worden gepot. Mist een speler een kleur, dan moet hij de volgende keer weer gewoon bij rood beginnen.