Kampioenenmaker Kangoeroes Mechelen na nieuwe dubbel: "Spiegel mij aan Praag"

Mechelen kreeg gisteren de zege (73-66) nochtans niet cadeau in eigen huis, nadat het de heenmatch met 60-77 had gewonnen. Bij de rust stond het 40-41, na het derde quarter 56-56. "We hebben vandaag een echte finale gezien. Castors is naar hier gekomen met de rug tegen de muur. Ze hebben het ons zo moeilijk mogelijk proberen te maken."



"Dat bleek ook. Uiteraard zijn we zeer blij met deze thuisoverwinning." Castors was het enige team dat in de reguliere competitie Mechelen 1 keer kon kloppen, maar in de bekerfinale vorige maand beet het toch ook in het zand.



Diels denkt al meteen vooruit. "We proberen nu al het volgende verhaal te maken. Ik ben 2 jaar geleden naar hier gekomen om iets neer te zetten, samen met de huidige werking van Kangoeroes."



"Ik denk dat die 2 zaken op dit moment perfect hand in hand gaan. Het is uiteraard leuk om wat prijzen te winnen: zowel op jeugd- als op seniorenniveau."



"In ons eerste seizoen speelden we EuroCup, het voorbije seizoen EuroLeague. Dat was een enorme stap, niet alleen sportief, maar ook organisatorisch. We moeten nu rustig kijken wat de volgende stap van Kangoeroes kan zijn."

"Blijven investeren in jeugd en senioren"

Wat is die volgende stap voor de slokop in België, die ook meer dan degelijk presteerde in Europa? "Wij moeten proberen verder te groeien. Het gaat nu zeer goed met de Belgian Cats, we moeten proberen om een sterke Belgische competitie bij elkaar te brengen."



"Als club kan je enkel zoveel mogelijk investeren en dat doen wij zowel in onze jeugdwerking als in de seniorenteams."



"Uiteindelijk zijn onze prestaties zeer belangrijk om zowel in binnen- als buitenland een mooi figuur te slaan. Het gaat hier niet om een "one shot", maar om een herhaling."

