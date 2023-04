Geen nieuw contract: Anderlecht en Lior Refaelov gaan uit elkaar

Het seizoen van Anderlecht stopte zondag al en na enkele vrije dagen werden de spelers vandaag naar Neerpede geroepen. Daar zou de technische staf met de kern samenzitten om de toekomst te bespreken.

Lior Refaelov heeft duidelijkheid gekregen: de aanvallende middenvelder blijft niet langer aan boord bij Anderlecht.

"Na veelvuldige en respectvolle gesprekken over de toekomst zijn RSC Anderlecht en Lior Refaelov overeengekomen om de samenwerking niet te vernieuwen. Iedereen binnen de club wil ‘Rafa’ uitdrukkelijk bedanken voor zijn inzet van de afgelopen twee seizoenen", schrijft paars-wit op zijn website.

Refaelov trok in 2011 naar ons land en was jarenlang een sterkhouder bij Club Brugge. Hij wisselde Jan Breydel in voor de Bosuil en in 2021 trok hij als Gouden Schoen dan weer naar Anderlecht.

In zijn eerste seizoen onder Vincent Kompany drukte Refaelov zijn stempel met 19 doelpunten en 6 assists, afgelopen seizoen was de spelmaker veel minder beslissend met 6 goals en 7 assists.

"Met al zijn ervaring had de voormalige Gouden Schoen ook een belangrijke rol in de kleedkamer en in de begeleiding en ondersteuning van onze jonge talenten."

"In de laatste maanden zat de clubleiding verschillende keren samen met Rafa met het oog op de toekomst. Daarbij werd, met het grootst mogelijke en wederzijdse respect, beslist om het huidige contract dat in juni afloopt niet te verlengen."