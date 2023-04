Vader Brecel: "Heb bericht gestuurd dat Luca niet moet opgeven en vooral genieten"

Luca Brecel speelt vandaag om 15.30 uur zijn derde sessie tegen Ronnie O'Sullivan in de kwartfinales van het WK. Brecel moet een achterstand van 4 frames goedmaken. Die achterstand liep hij al op tijdens de eerste sessie.

"In het algemeen ben ik blij over de avondsessie. Het ging beter dan in de eerste sessie, maar tegen O'Sullivan moet je extra meeval hebben om bij te kunnen blijven", vertelt Carlo Brecel.



"Het wordt heel moeilijk, maar ik heb Luca een bericht gestuurd: "Kom op, maat. Niet opgeven. Ga er gewoon voor."

"Luca moet bevrijd spelen. Plezier hebben en er gewoon voor gaan. Als ik de commentaar op BBC hoor, dan is dat enkel positief. En verliezen van O'Sullivan zou geen schande zijn."

Alles kan en niets moet, met die ingesteldheid kijkt de familie van Brecel naar hun zoon. "We zijn gewoon blij dat hij in de kwartfinales staat."

"Luca moet vooral genieten. Het WK is iets speciaals. Zeker voor Luca, want na vijf deelnames waarin hij sneuvelde in de eerste ronde, staat hij nu in de kwartfinales."

"We zien nu wel hoe het vandaag gaat."