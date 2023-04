Winnaar van Wielermanager kreeg staande ovatie van collega's: "Ongemakkelijk, ik zat vlug aan mijn bureau"

Het wielervoorjaar zit erop, dus is ook de winnaar van de Wielermanager bekend. Nicolas Delbecque pronkt op het hoogste schavot met zijn team "Patje: The Humble One" na een laat inhaalmanoeuvre. Hij deelt zijn verhaal van een perfecte tactiek, staande ovatie op het werk en huwelijk dat een mogelijke dubbelslag dwarsboomt.

"Het is misschien een cliché, maar ik had dit niet verwacht", klinkt Nicolas Delbecque, dé winnaar van Sporza Wielermanager, enthousiast. "Het was toch moeilijker om te slapen dan gewoonlijk, met de adrenaline die door mijn lijf gierde." Die eindwinst heeft hij te danken aan een sterke eindsprint en een late transfer. Exit Van Aert, Evenepoel in. Het resultaat: voor Luik-Bastenaken-Luik nog op plaats 6, zondagavond plots op het hoogste schavot. "Natuurlijk wist ik dat ik met Evenepoel zou scoren, maar dat gold waarschijnlijk ook voor de mensen voor me in het klassement. En in mijn ploeg zitten er toch wel een paar renners van wie ik denk: "Heb ik daar nu mee gewonnen?"" "Zo zijn er Meeus of Gaudu die niets opgeleverd hebben. Ook Stuyven kende wel wat pech. Dat toont aan dat geen enkele ploeg perfect is."



Niet alle renners droegen hun steentje bij. Dat maakte Nicolas goed dankzij ervaring: "In de Wielermanager van 2020 stond ik snel in de top 3, maar zakte ik nog weg naar plaats 25, omdat ik mijn transfers te vroeg deed. Dus ik dacht: geen tweede keer."



De startploeg van Nicolas:



Pogacar, Mohoric, Van Aert, Philipsen, Van der Poel, Pidcock, Laporte, Merlier, De Lie, Vanmarcke, Stuyven, Milan, Valter, Meeus, Welsford, Cote en de "vier renners van 1 miljoen": Quick, Porter, Engelhardt en Berhe.

De transfertactiek van Nicolas: Merlier in het team voor Nokere Koerse, na Bredene kwam Pedersen.

Na Parijs-Roubaix verdiende Philipsen zijn rust en kwam Cosnefroy in de plaats.

Na de Brabantse Pijl kwam Gaudu het plekje innemen van De Lie.

Tot slot moest Van Aert de ploeg verlaten voor Evenepoel in Luik.

Met dank aan en applaus van de collega's

De aandachtige lezer merkt het goed: niet Evenepoel, maar Pogacar was de kopman van Nicolas in Luik. Daar had hij een goede reden voor. "Met hem als kopman kon ik te veel punten verliezen in vergelijking met mijn vrienden en collega's in de minicompetities. Ik moest dus een beetje de strijd op twee fronten voeren. Eentje die me het veiligst leek met de – onfortuinlijke – Sloveen." Dankzij het torenhoge niveau in de minicompetities kaapte Nicolas de hoofdprijs weg. "Er stonden vrienden van me in de buurt van de top 10 en er werd een collega van me al eens gebeld door jullie, omdat hij eerste stond na Parijs-Roubaix. Hij zei toen dat ik zijn grootste concurrent was. Daar moest ik eens om lachen, maar Lieven heeft gelijk gekregen."



Ik ben het niet gewoon om zo in de spotlight te staan, dus het applaus voelde speciaal. En een beetje ongemakkelijk. Nicolas Delbecque

Zijn collega's bij ING leven dan ook voor de koers. "Tijdens koffiepauzes was de Wielermanager hét gespreksonderwerp bij uitstek. Uit die babbels bleek dat ik een volledig ander team had dan andere toppers." "Mijn collega's volgen de koers veel intenser. Ik moet eerlijk toegeven dat ik geregeld een koers miste of enkel de laatste 10 km zag. Een goeie tactiek is dan toch belangrijker dan koerskennis." Toen Nicolas maandagochtend op kantoor verscheen in Gent, hadden Lieven en co. een verrassing in petto voor de winnaar. "De collega's begonnen te applaudisseren. Ik ben het niet gewoon om zo in de spotlight te staan, dus dat was wel een speciaal moment. En een beetje ongemakkelijk. Ik heb me vlug aan mijn bureau gezet."

Dwarsboomt huwelijk winst in Giromanager?

"Patje: The Humble One", de trotse winnaar van de Wielermanager. De naam doet vermoeden dat hij de mosterd haalde bij een andere grootheid in de koers. Deels, verklaart Nicolas: "Ik ben geen Antwerp-supporter, maar gebruikte voor de WK-pronostiek de bijnaam "Patje Boom Boom". Hij is een voetballegende en dus de ideale naam voor zoiets." "Voor de Wielermanager heb ik het aangepast naar Patje, een kleine knipoog naar die andere legende: Lefevere. "The Humble One" verwijst naar de nederigheid waarmee ik het spel speel. Ik doe geen grote uitspraken voor het eindresultaat bekend is."

Ik denk dat mijn vriendin wel zal snappen dat ik als winnaar niet achteraan kan eindigen in de Giromanager. Nicolas Delbecque