De WIA's, de WIeler Awards van Sporza: wie scoorde de hit van het voorjaar, wie 'zong' beste duet?

Met Luik-Bastenaken-Luik is het laatste nummer van de setlist van het wielervoorjaar opgevoerd. Voor de muziek helemaal uitsterft, delen we met Sporza nog enkele prijzen uit. Naar analogie van de muziekprijzen MIA's stellen we voor: de WIA's, de WI eler A wards.

Hit van het Jaar: Filip Maciejuk in de Ronde

We zetten meteen de toon met een eerste trofee die in dit geval niet echt te benijden is. Filip Maciejuk haalde zich de toorn van het hele peloton op de hals, door in de Ronde van Vlaanderen de controle over zijn fiets te verliezen na een onbezonnen inhaalmanoeuvre en zo als een bowlingbal een pak collega's omver te gooien.



Geen 3 strikes and out voor de Pool, maar wel 1 strike en meteen inpakken. Maciejuk werd uit de koers gezet en bood achteraf uitgebreid zijn excuses aan.

Solo vrouw: Lotte Kopecky in Nokere Koerse

De partituur die Lotte Kopecky dit voorjaar schreef, was er eentje met weinig valse noten, een aaneenschakeling van eerste en tweede plaatsen.



De meest opmerkelijke zege boekte Kopecky misschien wel in Nokere Koerse. Slechts een paar dagen na het tragische overlijden van haar broer legde ze in een gedoodverfde sprinterskoers al haar emoties in een indrukwekkende solo.

Solo man: Tom Pidcock in Strade Bianche

Het voorjaar van Tom Pidcock was na een hersenschudding in Tirreno-Adriatico niet helemaal wat hij er zelf van gehoopt had, maar het openingsakkoord mocht er wel zijn. In de Strade Bianche begon de Brit op 50 kilometer van Siena al aan zijn raid richting glorie.

Beste live act: performer Tadej Pogacar in Parijs-Nice

Tadej Pogacar liet in het verleden al zien dat hij ook in de categorieën rap of hiphop een WIA had kunnen winnen. Maar niets overtreft de live performance van de Sloveense Mozart. Terwijl hij de concurrentie in Parijs-Nice bijna achteloos in de vernieling reed, voerde hij tussendoor ook nog een paar dansmoves op de fiets op.

Beste Duet: Van Aert-Laporte in Gent-Wevelgem

Geen 'duet met valse noten', maar wel een volmaakte canon: Wout van Aert en Christophe Laporte reden in perfecte harmonie met hun tweetjes richting Wevelgem. Uiteindelijk was Van Aert zo grootmoedig om Laporte het applaus te gunnen.

Producer van het Jaar: Leo van Vliet in de Amstel Gold Race

Deze valt een beetje uit de toon, maar bij de organisatie van 'de vrienden van Amstel' wil producer Leo van Vliet soms erg ver gaan. De Nederlander was zo blij dat hij Tadej Pogacar als headliner voor zijn festival had kunnen aantrekken, dat hij er werkelijk alles voor over had om er ook een succes van te maken. Ook al stond het niet op de rider van Pogacar, toch werd hem ongevraagd wat extra hulp aangeboden.

Plaat van het Jaar: de podiumzetel na Milaan-Sanremo

Een onvergetelijk plaatje, misschien wel de beste foto van het voorjaar: de drie tenoren van Milaan-Sanremo die na de wedstrijd in een veel te kleine zetel werden gepropt.

Groep van het Jaar: SD Worx

Het leek er lange tijd op dat de mannenploeg van Jumbo-Visma met deze trofee zou gaan lopen, maar zij spelen uiteindelijk tweede viool in vergelijking met de vrouwen van Team SD Worx.



Met Omloop Het Nieuwsblad, Strade Bianche, Ronde van Vlaanderen, Amstel Gold Race, Waalse Pijl, Luik-Bastenaken-Luik, Ronde van Drenthe en Gent-Wevelgem hengelde de Nederlandse band maar liefst 8 vette vissen op het droge.

Best Dance: Alison Jackson na haar zege in Parijs-Roubaix

Alison Jackson was al een tijdje de ongekroonde koningin van TikTok en Instagram met haar dansjes, maar met haar onverwachte zege in Parijs-Roubaix ging ze plots de hele wereld rond. En dat moest uiteraard gevierd worden met een TikTok-dansje.

Vlaams onpopulair: de tactiek van DSM in de Ronde

Tijdens de Ronde van Vlaanderen hadden de renners van Team DSM iets te veel noten op hun zang met hun tactiek om, onder meer op de Kortekeer, uiterst traag te rijden om vervolgens op de top alle trossen los te gooien.



Een tactiek die maar matig werd gesmaakt bij de wielervolgers, waarna ze bij DSM plots een toontje lager zongen.

Beste Nederlandstalig: het paard in Siena

Er staat een paard in de gang? Niet in Siena. Daar ontsnapte het dier en huppelde het mee met Demi Vollering op de Toscaanse grindwegen.

Doorbraak: Ben Healy

EF-EasyPost reed zowel bij de mannen als de vrouwen een opmerkelijk voorjaar. In de Brabantse Pijl dook er met Ben Healy plots een nieuwe naam op. Enkele dagen later werd de Ier opnieuw tweede, nu in de Amstel. In Luik werd hij vierde. Dat hij ook nog eens op Urbanus lijkt, ging er bij de Vlaamse wielervolgers in als zoete koek.

Beste Artwork: de helmen van Jumbo-Visma

Misschien visueel niet het allermooiste design, maar wel met een belangrijke achterliggende boodschap: Jumbo-Visma reed bij zowel de mannen als de vrouwen Parijs-Roubaix met een 'hersenhelm' als sensibiliseringscampagne voor het dragen van een fietshelm.

Componist van het Jaar: de voorjaarssymfonie van Tadej Pogacar

Mathieu van der Poel deed een meer dan verdienstelijke poging om deze trofee nog voor de neus van Tadej Pogacar weg te kapen, maar het lijstje met zeges dat die laatste in 2023 weet voor te leggen, klinkt als muziek in de oren: Ronde van Vlaanderen, Amstel Gold Race, Parijs-Nice en daarbovenop nog kleinere deuntjes als de Ruta del Sol en de Jaen Paraiso Interior. Zonde dat de stekker in Luik er vroegtijdig werd uit getrokken.

Lifetime Achievement Award: Peter Sagan

Hij had gehoopt om in zijn laatste voorjaar een paukenslag te kunnen slaan, maar het werd een einde met stille trom. Toch mogen we niet vergeten wat Peter Sagan de voorbije jaren in de klassiekers heeft laten zien.



Een greep uit zijn palmares: winst in de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, E3 Harelbeke, 3x Gent-Wevelgem en de Brabantse Pijl. Jarenlang heeft de Slovaak de wielerfans op en naast de fiets geëntertaind. Een terechte winnaar voor de Lifetime Achievement Award.

Beste cover: Remco Evenepoel