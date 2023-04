Roeselare en Asterix Avo vieren op Volleyproms: Vanmedegael coach van het jaar, Kukartsev beste speler

Het merkwaardige parcours van Roeselare in Europa heeft zijn invloed gehad op de stemming. Voor de trofee van Speler van het Jaar ging het tussen hoofdaanvaller Pablo Kukartsev en setter Stijn D'Hulst. De Argentijn haalde de meeste stemmen.

Ook Aster Avo was dominant en kaapte de belangrijkste prijzen weg. Beste speelster was de Nederlandse Nova Marrring. Anna Koulberg was dan weer de Rookie van het Jaar.

Ook bij de coaches dezelfde clubs aan het feest. Steven Vanmedegael werd in de bloemetjes gezet, net als Kris Vansnick, die de club uit Beveren naar bekerwinst leidde.

De prijzen voor Beste Belg in het Buitenland gingen naar Wout D'heer, middenman bij topclub Trentino in Italië, en hoofdaanvaller van Chieri: Kaja Grobelna.