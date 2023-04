De LBL-sterren: Smeert Demi Vollering extra stroop op haar Luikse wafel?

***

Treedt Demi Vollering in de voetsporen van haar ploegleidster Anna van der Breggen? De Nederlandse won in 2017 het klimdrieluik, Vollering heeft de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl al op zak en kan de tweede vrouw worden die een hattrick scoort. In 2021 boekte ze hier haar eerste WorldTour-overwinning en Vollering finishte dit voorjaar in 7 koersdagen slechts één keer buiten de top 2. In de Omloop eindigde ze 17e. Het grootste gevaar komt volgens onze jury uit Duitse hoek. Liane Lippert kon Vollering in Hoei even schaduwen, maar moest finaal tevreden zijn met de 2e plaats. De Duitse kampioen heeft dit voorjaar duidelijk progressie gemaakt en kan bij Movistar ook het ploegenspel uitbuiten.

Binnen dat Movistar-kamp is Annemiek van Vleuten uiteraard een certitude, al loopt dit voorjaar niet van een leien dakje en blijft de wereldkampioene vechten met zichzelf. Van Vleuten won in 2019 en 2022 in Luik en kan de eerste vrouw worden die een Monument drie keer wint. Luik-Bastenaken-Luik heeft jarenlang een Italiaans tintje gehad, maar bij de mannen wacht Danilo Di Luca (2007) nog altijd op een opvolger. Bij de vrouwen is Elisa Longo Borghini (3e in 2021) de enige Italiaanse die al op het podium is geëindigd in La Doyenne. In de laars branden ze eveneens een kaars voor Silvia Persico, winnares van de Brabantse Pijl.

