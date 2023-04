De laatste Luikse sprokkels van Remco Evenepoel: "Wil zondag foto op Instagram"

"Ik zou graag zondagavond een mooie foto delen op Instagram met die strepen. We doen er alles aan en we hebben er vertrouwen in."

"Het zal morgen nog leuker en impressionanter zijn, want vandaag was er nog niet te veel volk."

Het is zijn eerste koers dit seizoen op Belgische wegen. De decibelmeter ging bij de voorstelling de lucht in.

Ilan Van Wilder: "We hebben de manschappen om het plan uit te voeren"

Ploegmakker Ilan Van Wilder heeft het over "een supergoeie ploeg" die morgen aan de start staat.

"We zullen de koers zeker in handen nemen. We hebben een goeie tactiek en zeker de manschappen om het plan uit te voeren."

Al kijkt ook de meesterknecht al naar de Giro. "Iedereen is in vorm, maar de laatste procentjes bewaren we voor Italië."

"We hebben op stage goed getraind en de sfeer was goed. Het was ideaal."

"Of we sterker zijn dan vorig jaar in de Vuelta? Dat denk ik zeker. Onze voorbereiding was alleszins beter en we hebben veel moed geput uit die Vuelta."