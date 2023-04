Waarom toprenners zoals Van Aert op avontuur trekken met de fiets: "Loskomen van structuur en verwachtingen"

"Renners moeten maandenlang gestructureerd trainen en over hun limieten gaan in wedstrijden. Daar komen ook nog eens hoge verwachtingspatronen bij kijken en de voortdurende evaluatie in de media en op sociale media."

Op zijn gravelbike reed Van Aert (en gezelschap) op dag 1 van Herentals naar Durbuy. Ondertussen vertoeven Van Aert en co al in de buurt van Reims. Het einddoel: champagne drinken in de Champagnestreek.

Na een druk voorjaar is de goesting bij Wout van Aert om op avontuur te trekken met zijn fiets groter dan de nood om te rusten in zijn sofa. De kopman van Jumbo-Visma is woensdag begonnen aan een bikepack-avontuur in het gezelschap van enkele vrienden.

"Gevoel van opluchting dat ze alles zelf eens mogen regelen"

Veel meer dan 20 km/u halen Van Aert en co niet tijdens hun fietstochten van 150 kilometer richting de Champagnestreek.

"Bij bikepacking gaat het dan ook niet om snelheid, maar wel om plezier maken", aldus Van den Bosch.

"Daarom is het ook belangrijk dat een renner dat doet in het gezelschap van vrienden. Dan kan je over andere zaken spreken dan over de koers. Dat is nodig om mentale rust te vinden."

Het avontuurlijke aspect is bij bikepacking ook cruciaal. "Renners zijn gewoon dat alles voor hen geregeld wordt: van het vervoer van hun bagage en hun fietsen tot het boeken van hun hotelkamers."

"Tijdens een bikepack-avontuur staan de renners zelf voor al die dingen in. Dat kan een vorm van opluchting zijn, omdat ze dan eens weg zijn uit dat strakke stramien waarin alles moet en alles afgewogen wordt."

Een glas Orval of een glaasje champagne is dan toegestaan. "In een rustige periode is er niets mis mee om een glaasje te drinken. De teugels mogen dan eens wat losser staan."



"Na zijn vakantie zal Van Aert weer terechtkomen in een stramien van strikte diëten, gestructureerde trainingen, hoogtestages en hoge verwachtingspatronen. Om daar mentaal helemaal klaar voor te zijn, is het belangrijk dat de batterijen opgeladen zijn door bijvoorbeeld te bikepacken."