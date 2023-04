Rik De Mil over kansen van Club: "Evenwicht zoeken tussen geloof en naïviteit"

Rik De Mil begon zijn persconferentie met het medische bulletin. Zo kan hij niet rekenen op onder anderen Casper Nielsen, Jack Hendry en Tajon Buchanan. Ook Roman Jaremtsjoek is onzeker want de spits is ziek.

Maar eigenlijk draaide de persbabbel maar om één vraag: kan de top 4 nog voor Club Brugge? "Ik kan er geen percentage opplakken. Het is een broos evenwicht tussen geloof en naïviteit. We geloven er zeker nog in. Dat voel ik ook in de groep. We zullen er vol voor gaan."

"Het wordt geen makkelijke match tegen Eupen. Zij strijden ook op leven en dood. Dus we kijken naar onszelf en willen eerst en vooral drie punten pakken. Dan pas kijken we naar Gent."

"Of ik gevloekt heb toen ik vorige week het resultaat van Gent zag? Ja. Maar ik heb vooral gevloekt over ons eigen resultaat. We hebben een goeie prestatie neergezet, maar konden onszelf niet belonen."

"Dat is dit seizoen al vaker gebeurd. We hadden de voorbije 5 matchen 15 op 15 verdiend, maar we pakten 10 op 15. En toch, als het niet lukt, hebben we het niet verspeeld tegen Westerlo of KV Kortrijk. Je moet het hele seizoen bekijken. Het was te wisselvallig."