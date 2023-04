Duel om de Champions' Play-offs: Hoe zijn AA Gent en Club Brugge op deze plek beland?

Club Brugge loopt uit tot maximum 8 punten

AA Gent daarentegen begint sterker met een 11 op 15. Het verliest wel op de tweede speeldag spelmaker Tarik Tissoudali met een zware knieblessure. Maar na een 0-1-overwinning op het veld van Anderlecht begint er zand in de machine te komen.

Maar dan slaat de motor aan en zet blauw-zwart een reeks neer van 15 op 15. Het wint met sprekend gemak van onder andere OHL, Charleroi en Cercle en bevestigt z'n status als competitiefavoriet. Ook in de Champions League gaat alles voor de wind.

Club opent de competitie met 3-2 thuiswinst in een spektakelmatch tegen Racing Genk. Toch missen ze hun start volledig: na een nederlaag en een gelijkspel tegen degradatiekandidaten Eupen en Zulte Waregem hebben ze 4 op 9.

Gentse ommekeer na eerste onderling duel

AA Gent van zijn kant ziet, weliswaar met een iets gemakkelijker programma, z’n achterstand op Club smelten als sneeuw voor de zon. Op de 22ste speeldag wipt Gent voor het eerst sinds speeldag 5 over Club Brugge van de vijfde naar de vierde plaats.

Twee weken later zal Hoefkens vervangen worden door de Brit Scott Parker, maar Club Brugge kan niet meer winnen in deze periode. Met de wedstrijd van Gent erbij gerekend haalt blauw-zwart een dramatische 5 op 21. Ook Parker lijkt het tij niet te kunnen keren.

Het is de match die een remonte van de Buffalo’s zal inzetten en de zwanenzang van Club-trainer Carl Hoefkens inluidt, ondanks een prachtig parcours in de Champions League met een achtste finale tegen Benfica als bonus.

Bekijk de samenvatting van AA Gent - Club Brugge 2-0

Slecht rapport van Gent: 1 op 9 en 9 doelpunten tegen

Integendeel, La Gantoise herpakt zich en één week voor de "Slag om Vlaanderen" is de kloof tussen beide ploegen geslonken tot 1 punt: Club Brugge 43, AA Gent 42.

Hein Vanhaezebrouck is ‘not amused’ dat z’n team zo gemakkelijk doelpunten slikt terwijl het zelf blijkbaar makkelijk scoort.

Na een thuisnederlaag tegen Racing Genk, met dezelfde cijfers, en een 3-3-gelijkspel tegen revelatie Westerlo later, vertoont het Gents rapport rode cijfers: 1 op 9 en 9 doelpunten tegen.

De Gentse vreugde om de voorsprong is van korte duur. Een week later verspelen de Buffalo’s de vierde plaats al meteen na 3-2-verlies op het veld van Cercle Brugge.

Terugwedstrijd met dubieuze VAR-fase

AA Gent van zijn kant fulmineert een hele week tegen de VAR en stelt zelfs openlijk de integriteit van de arbitrage in vraag. Desondanks wint het op eigen veld met 1-0, een schicht van Orban, tegen Anderlecht, dat op dat ogenblik aan een sterke reeks bezig is.

Maar een week later krijgen ze een ijskoude douche op het veld van latere degradant KV Oostende. De mannen van ’t zeitje vernederen Club met 3-0. De nederlaag kost de kop van trainer Scott Parker en Rik De Mil neemt vanaf dan het roer over.

Uiteindelijk trekt Club Brugge aan het langste eind. Het wint met 2-0 dankzij goals van Meijer en Hans Vanaken. Vooral het tweede doelpunt van de aanvoerder, in de 90e minuut, lijkt een zucht van opluchting door het stadion te jagen.

Op de 27e speeldag ontvangt Club Brugge AA Gent in een uitverkocht Jan Breydelstadion. Het wordt een beladen duel, met een zéér dubieuze VAR-fase na een elleboogstoot van Club-speler Buchanan op Gent-spits Gift Orban.

Bekijk de samenvatting van Club Brugge - AA Gent 2-0

Nek-aan-nekrace tot het bittere eind

In de laatste 5 wedstrijden zijn beide ploegen aan elkaar gewaagd. Gent zet z’n elan na de winst tegen Anderlecht verder met vlotte overwinningen tegen degradatieploegen Zulte Waregem, Eupen en Seraing.

Gelijke spelen tegen Union en KV Mechelen zorgen voor een mooi rapport. Met 11

op 15 en geen verlieswedstrijd meer sinds de match tegen Club Brugge zijn de Buffalo’s, onder invloed van topschutter Cuypers en goudhaantje Gift Orban, "on a roll".

Maar ook Club Brugge heeft een goede eindsprint in de benen. Trainer ad interim Rik De Mil krijgt het vuur een beetje terug in de Club, met winst tegen het sterk spelende Standard. Ondanks een misstap in Kortrijk haalt Club ook 10 op 15.

Beide ploegen beginnen dus met gelijke punten (56) aan de slotspeeldag. AA Gent heeft in de Ghelamco Arena tegen degradant KV Oostende z’n lot volledig in eigen handen.

Dankzij één gewonnen match meer moet het gewoon hetzelfde resultaat halen, of beter uiteraard, als Club Brugge thuis tegen Eupen. De Oostkantonners hebben wel nog punten nodig in de degradatiestrijd.