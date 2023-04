Ziekenboeg van Intermarché-Circus-Wanty puilt uit, Girmay is teruggekeerd naar Eritrea

Kopman Biniam Girmay viel letterlijk weg in de Ronde van Vlaanderen. Zijn voorjaar kwam er abrupt ten einde.

"We hebben hem twee weken in België van nabij opgevolgd om zijn wonden te verzorgen en de toestand van zijn hersenschudding te evalueren", meldt de medische cel van Intermarché - Circus - Wanty.

"Vorige vrijdag kreeg hij na een laatste neurologische controle in het ziekenhuis van Ukkel groen licht om naar huis terug te keren en zijn herstel in Eritrea verder te zetten."

"Deze maandag heeft hij voor het eerst een kwartier op de rollen gefietst om zijn graduele terugkeer naar intensief sporten in te zetten."

Voor Taco van der Hoorn is het afwachten of hij fit geraakt voor de Giro, door irritatie aan zijn knie is Rui Costa van de startlijst van de Waalse Pijl gehaald.