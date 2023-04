Jumbo-Visma verlengt contract Tourwinnaar Jonas Vingegaard

Jonas Vingegaard rijdt sinds 2019 voor Jumbo-Visma. Komende zomer probeert de Deen voor het tweede jaar op een rij de Ronde van Frankrijk te winnen.

"De Tour de France is iets speciaals", zegt hij. "Het gevoel dat ik had op het podium in Parijs was ongelooflijk."

"Natuurlijk is het mijn doel om nog veel meer te winnen, zowel in de Tour als andere wedstrijden", verzekert Vingegaard.

"Het betekent veel voor me dat ik nu al weet dat ik de komende 5 jaar voor Jumbo-Visma zal uitkomen. Die wetenschap geeft me bovendien mentale rust om me te kunnen voorbereiden op mijn doelen."

Vingegaard won dit seizoen al twee rittenwedstrijden in Spanje: O Gran Camino en de Ronde van het Baskenland. In Parijs-Nice werd hij derde, na Tadej Pogacar en David Gaudu.

In de aanloop naar de Tour (1-23 juli) rijdt Vingegaard nog de Dauphiné (4-11 juni).