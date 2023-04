Belgische squashvrouwen willen Europees kampioen worden in Helsinki: "Met niets minder tevreden"

Slechts 2 landen zijn erin geslaagd om Engeland van het goud te houden op het EK squash bij de vrouwen. Frankrijk deed het in 2019, Nederland in 2010. De 41 (!) andere edities werden door de Engelse vrouwen gewonnen.



Aan dat rijtje kunnen we over een kleine 2 weken misschien ook de naam van België toevoegen.



België had met Tinne en Nele Gilis de twee finalisten van het laatste individuele EK squash. Maar bij de teams kwam ons land nooit verder dan 2 bronzen medailles.



"We mogen met niets minder tevreden zijn dan de Europese titel", zegt Nele Gilis. "Ik denk dat onze ploeg daar sterk genoeg voor ons."

"Het EK is een van mijn favorieten toernooien", zegt zus Tinne. "Dit jaar gaan we ernaartoe om te winnen."

De Belgische vrouwen zijn ingedeeld in groep B, met Wales, Nederland en Spanje. De top 2 plaatst zich voor de halve finales. Naast Nele en Tinne Gilis speelt België met Chloé Crabbé en Marie Van Riet. Het EK vindt van 26 tot 29 april plaats in Helsinki.