Streep door play-offrekening van Bucks: Antetokounmpo valt thuis uit in Game 1, Miami wint

De Bucks konden geen hele wedstrijd rekenen op hun beste speler, de Heat wel. Dat maakte grotendeels het verschil: Jimmy Butler was bij de bezoekers goed voor 35 punten en 11 assists in de 117-130-overwinning.



De Bucks zagen op iets meer dan 4 minuten van het einde van het eerste kwart Giannis Antetokounmpo hard op zijn rug vallen na een fout van Kevin Love. De dubbele MVP stond langzaam op, bleef nog even in de match om zijn vrijworpen te nemen, maar ging 2,5 minuut later toch naar de kleedkamer.



Hij keerde op iets minder dan 10 minuten van het eind van het tweede kwart terug, maar met 8'5 minuut op de klok verdween hij nog voor de rust definitief uit de wedstrijd met 6 punten en 3 rebounds in 11 minuten.



"Hij onderging een scan", gaf coach Mike Budenholzer mee. "We blijven hem kort opvolgen, het zal vooral belangrijk zijn hoe hij ontwaakt, hoe hij zich vannacht en morgen voelt."



Bij de Heat droeg Bam Adebayo zijn steentje bij met 22 punten, 9 rebounds en 7 assists. Khris Middleton (33 ptn) en Bobby Portis (21) konden het tij voor de Bucks niet keren. De Heat verloren wel ook Tyler Herro, die iets voor de rust zijn hand brak, toen hij naar een bal dook.



De volgende wedstrijd is op woensdag. Het is helemaal niet duidelijk of Antetokounmpo die 2e thuismatch haalt.



