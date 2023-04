Er zit nog rek op: "Vollering heeft deze winter pas voor eerste keer écht goed getraind"

Net als Lotte Kopecky heeft ook Demi Vollering dit jaar een gigantische stap gezet bij SD Worx. "Toen ik deze winter bij haar was, vertelde haar verloofde mij dat ze deze winter pas voor het eerst écht goed getraind heeft. Dat is wat we nu zien", vertelt Marijn de Vries aan Sporza.

"Vollering is pas heel laat serieus gaan wielrennen. Vorig jaar heeft ze voor het eerst de druk gevoeld van kopvrouw te zijn en kreeg ze meer media-aandacht. In Vlaanderen gaat de meeste aandacht naar Kopecky, maar je mag niet onderschatten hoe goed Vollering al was en hoe een gigantische stap ze gezet heeft."

De Vries weet dat Vollerings grote droom de Tour de France is. "Daar bereidt ze zich nu op voor. Ze heeft er haar seizoen ook op ingesteld. Tegelijk kan ze ook in de klassiekers heel goed uit de voeten. Ik denk dat ze ook in de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik heel goed zal zijn."