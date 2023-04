Lazio-spits Ciro Immobile breekt rib na aanrijding met tram

Bij het ongeluk vielen verder geen zware gewonden. 7 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht, waaronder de bestuurder van de tram. De tram ontspoorde immers na het ongeluk, ook de auto van de 33-jarige spits is perte totale.

De politie gaf nog geen details vrij over hoe het ongeluk is gebeurd. Volgens een eerste getuigenis van Immobile reed de tram door een rood licht.

"Gelukkig ben ik in orde, alleen mijn arm doet een beetje pijn," zo vertelde Immobile vlak na het ongeval aan "La Gazzetta dello Sport".

In het ziekenhuis bleek echter dat hij een rib gebroken heeft, ook zijn wervelkolom is geraakt. Hoelang de spits buiten strijd zal zijn, is nog niet duidelijk.



Immobile is met Lazio Roma bezig aan een sterk seizoen in de Serie A, hij scoorde al 10 keer in de competitie. Na 30 speeldagen staan de Romeinen op de 2e plaats in het klassement met 61 punten. Het volgt op 14 punten van de autoritaire koploper Napoli.