Kévin Vauquelin wint Franse strijd in uitgeregende Tour du Jura

Het was de ploeg van Thibaut Pinot die het initiatief nam. De FDJ-ploeg had perfect getimed, aan de voet van de laatste klim kregen ze Verre in het vizier.

Vauquelin imponeert op slotklim

Door die versnelling werd Verre in geen tijd gegrepen en gelost door het elitegroepje, het sein voor zijn ploegmaat Vauquelin om het te proberen.





Op 2 km van de top knalde de 21-jarige Fransman weg van zijn rivalen. Vauquelin reed in de gietende regen steeds verder weg, pogingen van Pinot en Martin brachten de achtervolgers niet meer dichter.





Vauquelin verscheen zo als 1e uit de mist op de top van de Mont Poupet. Het is de 3e overwinning uit zijn nog jonge carrière, in februari won hij al de eerste etappe en het eindklassement in de Tour des Alpes Maritimes et du Var.





Pinot sprintte 17 seconden later naar de 2e plaats, net voor Martin die het Franse podium vervolledigde.





Vauquelin volgt op de erelijst Ben O'Connor op, die na Nans Peters op de 5e plaats strandde.