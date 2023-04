De sterren voor de Amstel Gold Race: Lotte Kopecky krijgt ploeggenote naast zich

***

Kopecky moet voor de Amstel Gold Race haar ploeggenote Demi Vollering (de voorbije 2 jaar tweede) naast zich dulden met 3 sterren. Kopecky-Vollering, dan denken we spontaan terug aan de Strade Bianche. U weet hoe dat afliep.

BIj haar debuut in de Amstel Gold Race krijgt de Ronde-winnares het uitgelezen terrein om haar lenteschotel nog wat af te kruiden.

**

Op de nijdige hellingen in Nederlands-Limburg kan je best ook rekening houden met Marianne Vos, 2 jaar geleden nog koningin van de Amstel Gold Race.

Vos (35) was vorige week zaterdag bijna een hele dag op achtervolgen aangewezen in de Hel. Zijn de wielergoden haar in eigen land wel gunstig gezind?

Silvia Persico was de laatste die het achterwiel van Lotte Kopecky mocht bewonderen in de Ronde van Vlaanderen. De Italiaanse verzilverde haar uitstekende conditie woensdag met winst in de Brabantse Pijl.

Bij Movistar dicht onze jury Liane Lippert meer winstkansen toe dan Annemiek van Vleuten. De Duitse pronkte vorig jaar als 3e op het podium van de Gold Race en bewees in de Brabantse Pijl dat het snor zit met haar vorm.