Rallyrijder Craig Breen komt om het leven tijdens testrit, ploegmaat Neuville: "Verlies een vriend"

Craig Breen was al sinds 2009 actief in het WK rally, eerst voor Ford, daarna voor Peugeot en Citroën en de laatste jaren voor Hyundai, de renstal waar ook Thierry Neuville voor uitkomt.



De voorbije 4 seizoenen eindigde de 33-jarige Ier steevast in de top 10 van het WK, maar ondanks 8 podiumplaatsen kon hij geen enkele rally op dat niveau winnen. Twee maanden geleden eindigde hij in Zweden wel nog als tweede. Hij stond ook 6e in de WK-stand.



Maar tijdens een testrit met het oog op de rally van Kroatië van volgende week liep het mis. Breen verloor de controle over zijn stuur en liet het leven. Zijn corijder James Fulton kwam ongedeerd uit de crash.