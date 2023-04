Waalse Pijl-winnaar Dylan Teuns kampt met een gebroken hart na relatiebreuk

"Ik ben niet de beste schrijver, maar dit wil ik graag zelf vertellen", begint Dylan Teuns zijn bericht. "12 jaar deelden Lies en ik lief en leed. Twee jaar geleden dachten we nog dat het voor altijd zou zijn."

"Toch is er een vreselijke beslissing genomen", gaat de Belgische toprenner voort. "We wilden niet uit elkaar groeien en toch is het gebeurd."

"Ik kan Lies alleen maar dankbaar zijn voor elke stap die ze naast me liep."

"We gaan allebei door een moeilijke periode", vertelt Teuns. "Om de rust te bewaren deel ik het nieuws mee via deze weg, zodat we onze energie kunnen sparen en ons focussen op de toekomst."

"Ik wens Lies het allerbeste toe."