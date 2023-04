Sprookje bij "Hollywoodclub" Wrexham: Youtuber pakt penalty in 97e minuut in kraker in 5e klasse

Een penalty pakken in de 97e minuut tegen de grote titelrivaal, dat is de droom van elke keeper. Voor Ben Foster (40) werd het gisteren een realiteit. De voormalige Engelse international stopte in 2022 met voetballen om een carrière als Youtuber na te streven, maar kwam uit pensioen om zijn ex-club Wrexham te helpen. Hij deelt nu zijn ervaringen in Wales met 1,32 miljoen volgers op YouTube.

Geen Premier League voetbal op Paasmaandag, dus was een clash in de top van de Engelse 5e klasse zowaar de belangrijkste wedstrijd van de dag.

Wrexham en Notts County, 2 van de oudste professionele voetbalclubs ter wereld, keken elkaar in de ogen. De inzet kon niet hoger zijn: op 4 speeldagen van het einde stonden de clubs samen aan kop van de National League met maar liefst 100 punten. Maar alleen de kampioen is zeker van rechtstreekse promotie, de 2e is veroordeeld tot de play-offs. Beide ploegen moesten daarom vol voor de zege gaan. Wat volgde was een fantastische wedstrijd. Wrexham leidde met 3-2, tot Notts County in de 97e minuut een penalty kreeg. De 40-jarige Ben Foster werd de held door de elfmeter te stoppen, tot grote vreugde van Hollywoodster Ryan Reynolds, die samen met zijn collega Rob McElhenney sinds 2021 eigenaar is van de club. De promotie naar de 4e divisie is weer een stap dichterbij voor Wrexham. Voor Foster is het dan weer een late opflakkering van een carrière die eigenlijk al voorbij was. De laatste jaren was de voormalige doelman van de Engelse nationale ploeg en Manchester United vooral op sociale media megapopulair. Onder het alias "The Cycling GK" verzamelde hij maar liefst 1,32 miljoen volgers op YouTube.



Van Engels international tot vlogger

Fans van de Premier League kennen hem al langer: Foster speelde namelijk 570 wedstrijden in de Engelse 1e klasse voor Manchester United, Watford, West Brom en Birmingham. In zijn 20-jarige carrière won Foster 3 keer de League Cup. Ook veroverde hij 8 caps voor de nationale ploeg van Engeland, in 2014 maakte hij zelfs deel uit van de selectie voor het WK in Brazilië.

Foster startte zijn YouTube kanaal "The Cycling GK" in september 2020 om zijn passie voor fietsen te delen. De keeper ontdekte zijn liefde voor de koersfiets tijdens de revalidatie van een kruisbandblessure, nadien werd het zijn hobby. Toen in 2020 door corona het voetbalseizoen werd stilgelegd, kreeg hij de kans om zich volledig te focussen op zijn online-carrière. Dat leverde op, in geen tijd groeide zijn aantal volgers exponentieel. Foster, die op dat moment voor Watford in de Championship uitkwam, begon immers ook zijn leven als voetballer te delen. Fans konden op die manier een inkijk krijgen in de kleedkamer van de Londense club. Wanneer na de lockdown de competitie herstartte, bedacht Foster een vernieuwend concept. De keeper zette tijdens wedstrijden van Watford in de Championship een GoPro in zijn doel, wat unieke beelden opleverde.

Watford draaide namelijk een fantastisch seizoen. Het won 27 keer op weg naar de 2e plaats, wat promotie naar de Premier League oplevert. Die positieve flow zorgde voor leuke video's. Spelers en fans kwamen met de glimlach voor de camera van Foster, onder meer middenvelder Will Hughes en buschauffeur "Bazzlar" werden publieksfavorieten. Maar ook Foster onderscheidde zich. Zo is 1 van zijn meest bekeken video's die waarin hij een penalty stopte tegen Blackburn Rovers.

Watford niet opgezet met video's, comeback bij Wrexham

Watford kende het seizoen nadien een terugkeer in mineur op het hoogste niveau. De Londense club kwam maar liefst 15 punten te kort om zich te verzekeren van een verlengd verblijf in de Premier League, het wist slechts 6 keer te winnen. Opeens waren "The Hornets" niet meer zo opgezet met leuke beeldjes. Foster werd verschillende keren beboet en het werd hem verboden om nog video's te maken. Maar de keeper weigerde dat verzoek. Op het einde van het seizoen kreeg Foster de rekening gepresenteerd, zijn contract werd niet verlengd.

Ben Foster bij Watford.