Is het toevallig of spelen er buitenaardse krachten? Mathieu van der Poel won Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix, Tadej Pogacar was tussendoor de triomfator in de Ronde van Vlaanderen. De rode draad? 3 keer stond rugnummer 21 op het hoogste schavotje.