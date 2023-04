"Het is lente en daar is Real weer! De strafste overlevers in de geschiedenis van het voetbal"

Terwijl Chelsea met Frank Lampard al aan zijn 3e trainer van het seizoen bezig is, is Real Madrid weer de standvastigheid zelve. Het lijdt dan ook geen twijfel wie de favoriet is volgens Peter Vandenbempt en Aster Nzeyimana.

"Een koe vangt altijd wel eens een haas, maar van mijn 100 euro zet ik er toch 99 op Real", zegt Vandenbempt.

"Als je kijkt hoe Real intussen weer onder stoom is gekomen, zoals we nog zagen bij de 0-4 in de bekermatch op Barcelona ... Het is lente en daar is Real weer!"

Nochtans is het voetbal niet altijd even overtuigend. "Maar het zijn de strafste overlevers in de geschiedenis van het voetbal, niet alleen in de Champions League vorig jaar maar ook nu."