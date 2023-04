Gillé en Vliegen na dubbeltitel: "Dichter bij ons doel om dit jaar top 8 en dus Masters te halen"

Als vierde reekshoofden versloegen Gillé en Vliegen in de finale de Serviërs Nicola Cacic (ATP-62) en Miomir Kecmanovic (ATP-161) met 6-3, 6-4.



"Deze titel betekent veel voor ons", vertelde Vliegen. "Het is onze tweede titel van het jaar na een moeilijk 2022. We konden vorig jaar onze ambities niet waarmaken."



"Het geeft veel voldoening dat we nu weer op de voorgrond komen. We hebben veel vertrouwen en motivatie om verder te blijven groeien."



Gillé en Vliegen stapten op een vlucht naar Monaco. Ze hopen stilletjes om last minute toegevoegd te worden aan de hoofdtabel van het Masters 1.000-toernooi in Monte Carlo, dat zondag van start ging.



"We staan, denk ik, als vierde op de lijst van duo's die erbij komen, als spelers zich terugtrekken", gaf Vliegen aan.



"Wellicht halen we het niet, maar dan gaan we een weekje goed trainen. Volgende week spelen we in Banja Luka en daarna is het afwachten voor de Masters 1.000-toernooien in Madrid en Rome."



"Het niveau in het dubbelspel is echt hoog. Daarom was die eindzege in Estoril zo belangrijk. We schuiven op en komen dichter bij ons objectief om op het einde van het seizoen in de top 8 van de wereld te staan en zo te kunnen deelnemen aan de Masters. We gaan hard blijven werken om dat te kunnen bereiken."