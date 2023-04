Alvaro Hodeg rijdt morgen 1e koers voor UAE, 1,5 jaar na ongeval op training: "Laat je nooit vertellen dat je iets niet kunt"

De snelle Alvaro Jose Hodeg Chagui werd eind 2021 op training in zijn thuisland geschept door een auto en moest verschillende operaties aan enkel en pols ondergaan.



Hij liep nadien een bijkomende infectie op en kon zelfs even niet meer zelfstandig eten. Zijn carrière leek ernstig in gevaar.



Hodeg had in het najaar van 2021 zijn contract bij Deceuninck-Quick Step niet verlengd en een overeenkomst voor 2022 en 2023 ondertekend bij UAE Team Emirates.



Vorig jaar reed hij geen enkele wedstrijd voor het team uit de Emiraten. Pas morgen kan hij zijn debuut vieren.