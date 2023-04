Een ontspannen onderonsje tussen Jens Keukeleire en Sep Vanmarcke in Compiègne, zo'n uurtje voor de start van Parijs-Roubaix. Keukeleire sprak met onze Renaat Schotte, Vanmarcke stond in de wachtrij. Toen de EF-renner over Carrefour de l'Arbre sprak, vertelde hij hoe Vanmarcke "over de kasseien vloog". De Israel-kopman knikte: "Als Jens het zegt, dan zal het wel zo zijn."