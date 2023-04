Herstelde Batshuayi traint voor het eerst opnieuw mee bij Fenerbahçe

Op 16 maart werd een ontroostbare Michy Batshuayi op een brancard van het veld gedragen in de 1/8e finales van de Europa League tegen Sevilla.



Even werd gevreesd voor een lange afwezigheid, maar een MRI-scan maakte duidelijk dat de schade al bij al nog meeviel.



De Rode Duivel lag uiteindelijk drie weken in de lappenmand en lijkt zo net op tijd klaar voor de laatste rechte lijn in de Turkse competitie.



Met nog een wedstrijd achter de hand volgt Fenerbahçe op 9 punten van leider Galatasaray en Dries Mertens.