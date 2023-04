Fuglsang bijna klaar voor rentree na bijbalinfectie: "Jammer dat ik Ardense klassiekers mis"

Anderhalve maand geleden moest Jakob Fuglsang noodgedwongen afstappen in de UAE Tour. De 38-jarige Deen had last van een bijbalinfectie.

Nu kan hij weer op z'n fiets zitten. Volgende maand wil de Deen de draad oppikken in de Ronde van Hongarije.

"Ik ben erg gemotiveerd om weer te fietsen", vertelt Fugslang. "Het was hard om zo lang te moeten kijken."

"En nog harder om de Ardense klassiekers te moeten missen. Dat zijn mijn favoriete wedstrijden."

In 2019 won Fuglsang Luik-Bastenaken-Luik. Op de Roche-aux-Faucons snelde hij Tim Wellens voorbij.