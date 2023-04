Realisme bij Seraing na vroegtijdige degradatie: "Het is nu te laat om te jammeren"

"Het knagende gevoel is aanwezig, maar eigenlijk is het te laat om te jammeren."

Wat al maanden in de lucht hing, werd gisteren op Jan Breydel een feit: Seraing is de eerste ploeg die degradeert uit de Jupiler Pro League .

Ook bij de ervaren Christophe Lepoint kon na de 2-0-nederlaag op het veld van Club Brugge de ontgoocheling snel plaatsmaken voor enig realisme.

"Vandaag hebben we ervoor geknokt", klonk het in de mixed zone. "Hadden we elke week deze mentaliteit getoond, dan hadden we hier nu misschien niet gestaan."



"We zijn aan dit seizoen begonnen met een volledig nieuwe ploeg, vol spelers die de competitie niet kennen. We zijn elke week als groep gegroeid, maar de trieste waarheid is dat we de mission impossible niet meer hebben kunnen afwenden."