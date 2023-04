Jutgla en Nusa verlossen Club Brugge tegen Seraing, dat nu zeker zakt

Man van de match: Opnieuw was Noa Lang de man bij Club die, ook in de saaie eerste helft, wat vuur in de ploeg hield. Samen met de teruggekeerde Meijer een mooie wedstrijd, die hij nog bekroonde met de assist voor de openingsgoal.

Sleutelmoment: Na tien minuten voetballen breekt Jutgla eindelijk de ban voor de thuisploeg. Wat er nog voor veer in de bezoekers uit Luik zat, was daarna gebroken, de degradatie beslist.

Opvallend: Seraing had niemand meegenomen. Misschien was er iets mis met de bus, maar het uitvak in het Jan Breydel-stadion bleef verstoken van fans. Niet dat die erg zouden genoten hebben van het schouwspel vandaag.