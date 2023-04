Shari Bossuyt verzekert haar toekomst bij Canyon/SRAM tot 2025

In de schaduw van Lotte Kopecky bouwt ook Shari Bossuyt gestaag aan haar carrière, niet alleen op de piste maar ook op de weg. Zo boekte ze een maand geleden in de Ronde van Normandië haar eerste profzege.



Ook in de andere WorldTour-koersen zette Bossuyt een stap vooruit, met onder meer toptienplaatsen in Gent-Wevelgem en Brugge-De Panne en een 18e plaats in de Ronde.



"Ik heb geen moment getwijfeld om mijn contract te verlengen", zegt de 22-jarige Bossuyt. "Ik voel mij goed in het team en krijg hier veel vertrouwen."

"In de komende jaren wil ik proberen om een klassieker te winnen en ritten in de Tour de France Femmes", is Bossuyt ambitieus.

Manager Magnus Bäckstedt ziet het alvast zitten. "Ze heeft duidelijk het talent om in de toekomst te scoren in de klassiekers. Bovendien is ze snel aan de finish. We zijn ervan overtuigd dat Shari met de juiste begeleiding kan uitgroeien tot een van de beste rensters ter wereld."