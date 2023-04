Argentijnse voorhamer, fitnesseigenaar en Noorse brouwer: dit Roeselare strandde op zucht van geschiedenis

Net geen historische avond voor volleybalclub Roeselare. In de finale van de CEV-cup ging Belgische topteam strijdend ten onder tegen de Italianen van Modena. Wie zijn de 12 Roeselare-spelers die net geen geschiedenis schreven? Samen met onze commentator Marc Willems stellen we ze aan u voor.

1. Dennis Deroey

leeftijd: 35 jaar

nationaliteit: Belg

positie: libero Marc Willems: "Dennis Deroey is het ouderdomsdeken van de ploeg. Een rots in de branding, hij organiseert de defensie."

Dennis Deroey (m) is met zijn 35 lentes de oudste speler van Roeselare.

4. Stijn D'Hulst

leeftijd: 31 jaar

nationaliteit: Belg

positie: spelverdeler Marc Willems: "Stijn D'Hulst heeft internationale ervaring. Niet alleen als speler van de Belgische ploeg, maar ook als voormalig speler van de Italiaanse club Civitanova." "Daar vormde hij een team met huidig Modena-speler Bruno. Die mag dan wel olympisch goud op zijn palmares hebben staan, in de heenmatch vond ik D'Hulst de betere van de twee."

Belgisch international Stijn D'Hulst is de draaischijf van Roeselare.

5. Pieter Coolman

leeftijd: 33 jaar

nationaliteit: Belg

positie: middenman Marc Willems: "Een speler die graag met de scheidsrechter praat (lacht). Met 1,99 meter is hij niet de grootste middenman, maar hij leest het spel erg goed. Coolman kan sterk blokken en snel aanvallen. Naast het volleybal runt hij een fitnesszaak."

Pieter Coolman heeft naast een strakke opslag ook een fitnesszaak.

6. Michel Ahyi

leeftijd: 24 jaar

nationaliteit: Nederlander

positie: aanvaller Marc Willems: "Vorig jaar was hij nog de hoofdaanvaller van Roeselare, dit seizoen komt de Nederlander minder aan spelen toe. Is een van de buitenlanders die kan of zal vertrekken."

De Nederlander Michel Ahyi komt dit seizoen minder aan spelen toe.

7. Simon Plaskie

leeftijd: 22 jaar

nationaliteit: Belg

positie: receptie-aanvaller Marc Willems: "Simon Plaskie is een talentvolle speler die de overstap heeft gemaakt van Menen. Hij heeft lang in de lappenmand gelegen. Vanavond komt Plaskie normaal gezien niet in actie."

8. Matthijs Verhanneman

leeftijd: 34 jaar

nationaliteit: Belg

positie: receptie-aanvaller Marc Willems: "De aanvoerder van de ploeg, die aan zijn 15e seizoen voor Roeselare bezig is. Hij staat er op de grote momenten." Weetje: Verhanneman is getrouwd met volleybalspeelster Yana De Leeuw. Zijn kinderen spelen ook volleybal.

Matthijs Verhanneman is de aanvoerder van Roeselare.

10. Maicon Leite

leeftijd: 30 jaar

nationaliteit: Braziliaan

positie: middenman Marc Willems: "Leite heeft weinig gespeeld dit seizoen. Op zijn positie komt hij pas op de 3e plaats."

Maicon Leite (m) is een van de Zuid-Amerikanen in Roeselare.

11. Märt Tammearu

leeftijd: 22 jaar

nationaliteit: Est

positie: receptie-aanvaller Marc Willems: "Speelt een sterk seizoen. Net voor de bekerfinale viel Tammearu uit met een enkelblessure. Voor deze finale was hij net weer fit." Weetje: een Estse cameraploeg volgt hem vanavond op de voet in Roeselare.

Märt Tammearu is een talent uit Estland.

12. Seppe Rotty

leeftijd: 22 jaar

nationaliteit: Belg

positie: receptie-aanvaller Marc Willems: "Is vorig seizoen uitgeroepen tot beste speler in de Belgische competitie. Heeft Tammearu erg sterk vervangen. In Modena viel hij uit met een pinkblessure, voor vanavond is Rotty opgelapt."

Seppe Rotty (m) is een van de beste Belgen in de competitie.

13. Sander Depoovere

leeftijd: 28 jaar

nationaliteit: Belg

positie: spelverdeler Marc Willems: "Een lookalike van zanger en acteur Wannes Cappelle (lacht). Een erg waardevolle speler die de kleuren van Roeselare nog lang kan verdedigen. Valt vaak in om te serveren, zijn sterkste wapen."

Sander Depoovere heeft een sterke opslag.

16. Pablo Kukartsev

leeftijd: 30 jaar

nationaliteit: Argentijn

positie: hoofdaanvaller Marc Willems: "Kukartsev is geboren in Argentinië en een kind van twee Russische volleybalspelers. Zijn vader speelde voor de nationale ploeg." "Kukartsev is de ster van Roeselare, die een gigantisch sterk seizoen speelt. Hij is bijna onhoudbaar. Als het moeilijk gaat, kan Kukartsev iets forceren." "Volgend jaar wil Kukartsev er absoluut bij zijn op de Olympische Spelen in Parijs. Daarom verhuist hij naar een sterkere competitie." "Kukartsev zou aardig zijn boterham kunnen verdienen in Italië, maar naar verluidt heeft hij al een akkoord met de Franse club Tourcoing", weet onze commentator.

De Argentijnse Rus Pablo Kukartsev is de sterspeler van Roeselare.

17. Rune Fasteland

leeftijd: 27 jaar

nationaliteit: Noor

positie: middenman Marc Willems: "Fasteland komt uit een klein stadje in Noorwegen. Hij speelt nu al zijn 5e seizoen in Roeselare." "In zijn vrije tijd brouwt Fasteland bier. Omdat bier te duur is in Noorwegen (lacht)."

De Noor Rune Fasteland speelt zijn 5e seizoen voor Roeselare.

