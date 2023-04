Datavreter met tablet in de hand: maak kennis met Steven Vanmedegael, de succescoach van Roeselare

Is er een wedstrijd van Modena die hij nog niet heeft gezien? Om volleybalclub Roeselare een historische Europese beker te bezorgen ziet coach Steven Vanmedegael geen detail over het hoofd. "Hij is bezeten door het spelletje." Zijn succesformule? Vijf kenmerkende eigenschappen.

1. Datavreter

Hoe is de opslag van de middenman, wat is het zwakke punt van de libero...? Vraag het aan Roeselare-coach Steven Vanmedegael en hij kan het ongetwijfeld opsommen over elke speler van tegenstander Modena. De 36-jarige coach ziet dan ook geen detail over het hoofd: uren wedstrijdmateriaal heeft hij bekeken om een zo uitgekiend mogelijk plannetje uit te dokteren voor de finale van de CEV Cup. "Hij is bezeten door het spelletje", beaamt voorzitter Rik Vervisch. "Zijn manier van coachen is sterk gebaseerd op data. Er wordt enorm veel geanalyseerd en je ziet ook dat dat helpt in wedstrijden." "Daar gaat veel scouting aan vooraf: wedstrijden bekijken, analyseren welke aanvals- en verdedigingspatronen ze hebben... Bovendien loopt hij ook langs de lijn met een iPad, waarop hij veel data te zien krijgt."

Hij is net als Tedesco een man van de cijfers én hij heeft net als hem ook nooit op het hoogste niveau gespeeld. Matthijs Verhanneman

"Hij is de man van de cijfers", beaamt zijn aanvoerder Matthijs Verhanneman. "Dat was al zijn hoofdtaak toen hij nog de assistent van Emile Rousseaux was. Je ziet dat we van al die data de vruchten kunnen plukken in de matchen." "De vergelijking met Domenico Tedesco (bondscoach van de Duivels, red) gaat wel op, want ook hij heeft nooit op het hoogste niveau gespeeld. Hij heeft van jongsaf aan bewust voor het trainersvak gekozen." "Dat hoeft geen probleem te zijn, want wat hij misschien mist aan ervaring als ex-speler compenseert hij met andere kwaliteiten die die ex-spelers niet hebben."

2. Winnaarsmentaliteit

De drijfveer van Vanmedegael: winnen. Het verbaast Dominique Baeyens, ex-coach van Roeselare, niet. "Al in de topsportschool zag je dat hij zeer graag wou winnen en prijzen pakken. En dat hij ook bereid was om er veel tijd en energie in te steken om die resultaten te behalen", aldus Baeyens. Voorzitter Rik Vervisch zag hoe Vanmedegael – "een topprofessional die altijd wil winnen" – alles professionaliseerde. "Er wordt hard gewerkt op het dieet, de manier van trainen, powertraining, rustperiodes... We zijn heel professioneel bezig." "We hebben misschien niet het budget van de grote Italiaanse ploegen, maar per geïnvesteerde euro halen we heel veel resultaat. Dat heeft ook te maken met de manier waarop Steven heel vernieuwend denkt."

3. People manager

Data analyseren is één zaak, er een groep mee motiveren is iets anders. Geen probleem voor Vanmedegael, zegt de voorzitter. "Hij kent niet alleen de sterktes en zwaktes van elke speler, hij kan dat ook overbrengen op zijn ploeg. Hij slaagt erin om veel spelers beter te maken." "De toegevoegde waarde van de coach is enorm", aldus Vervisch. "Dat wordt ondergewaardeerd. Ze spreken met veel respect over hem in het buitenland. Hij haalt het maximale uit de middelen die hij heeft."

Hij is geëvolueerd van een trainer naar een coach. Bij zijn omgang met zijn spelersgroep let hij ook op de mentale aspecten. Dominique Baeyens

Ook Dominique Baeyens ziet dat de Roeselare-coach grote stappen heeft gezet. "Hij is geëvolueerd van een trainer naar een coach. Bij zijn omgang met zijn spelersgroep let hij ook op de mentale aspecten: psychologie, people management... Hij heeft daar veel progressie gemaakt." "Hij heeft het geluk gehad met een dankbare en ervaren groep te kunnen beginnen als coach", geeft Matthijs Verhanneman zichzelf indirect een compliment. "Dat wordt wel de uitdaging als hij straks die volgende stap wil zetten: hoe zal hij omgaan als hij met sterren moet werken? Want deze groep heeft geen uitschieters, we stellen allemaal het teambelang voorop."

Vanmedegael zag zelf progressiemarge in zijn data: zijn people management skills.

4. Veeleisend

Of het moeilijk is om met Steven Vanmedegael samen te werken? Zo ver wil voorzitter Rik Vervisch niet gaan. "Hij is absoluut veeleisend, maar hij kent ook de contouren waarbinnen we werken. Hij is niet uit op dure spelers, hij zoekt jonge talenten die hij nog kan kneden." "Maar hij is ook heel kritisch over de aanwinsten: renderen ze of renderen ze niet? Hij is veeleisend naar het bestuur toe, dat houdt ons scherp."

Veeleisend naar spelersgroep en bestuur toe, dat zorgt voor scherpte in de club.

5. Ambitieus

Het Europese parcours heeft Rik Vervisch er nog meer van overtuigd: Steven Vanmedegael kan het "heel ver" schoppen. Is de Roeselare-voorzitter dan niet bang dat ze aan de mouw van zijn coach zullen komen trekken, zeker nu hij ook al bondscoach van Slovakije is.

Iemand van 36 jaar zal andere horizonten opzoeken. Ik zou hem dat zeker ook gunnen Rik Vervisch, voorzitter Roeselare