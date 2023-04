BEKIJK: Davide Ballerini kwakt hard tegen de balustrade in de sprint voor ... de 43e plaats

De 107e editie van de Ronde van Vlaanderen was er eentje vol valpartijen. De allerlaatste val van de dag heb je wellicht gemist. In de sprint voor de 43e plaats wou Davide Ballerini zijn ploegmaat Tim Merlier lanceren. Maar toen hij zich liet uitzakken tikte hij het wiel van Edward Theuns aan en smakte hard tegen de afsluiting. Met een bebloed gezicht moest Ballerini over de finish wandelen.