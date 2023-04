Australische GP onder vuur nadat brokstuk F1-fan raakt: "Had verschrikkelijk kunnen zijn"

Will Sweet, een Australische F1-fan, raakte gewond aan zijn arm toen bij de crash van Kevin Magnussen (Haas) een brokstuk in het publiek vloog in Melbourne Park.

"Het raakte mijn arm en ik stond daar te bloeden", vertelde Sweet aan radiostation 3AW. "Mijn arm bedekte gelukkig mijn nek. Als het brokstuk mijn verloofde had geraakt, was het recht op haar hoofd geweest."

"Het brokstuk was erg scherp. Als het me in een andere hoek had geraakt, had het verschrikkelijk kunnen zijn", voegde hij eraan toe.

De race-organisatoren lagen al onder vuur, omdat tegen het einde van de race een aantal fans het circuit waren binnengedrongen, terwijl de F1-wagens nog rondreden.

De FIA eiste onmiddellijk een herstelplan van de Australian Grand Prix Corporation (AGPC). "Er was een aanzienlijk gevaar voor toeschouwers, raceofficials en rijders", klonk het bij de stewards. "Het had rampzalige gevolgen kunnen hebben."

Bij de Australische Grand Prix van 2001 kwam een ​​baancommissaris om het leven toen hij werd geraakt door een band van de auto van Jacques Villeneuve na een crash met Ralf Schumacher.